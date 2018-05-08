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AMOR

Filho de Edson Celulari faz tatuagem em homenagem à cura do pai

Edson Celulari foi diagnosticado com um linfoma não-hodgkin em junho de 2016

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 21:54
O filho do ator Edson Celulari, Enzo, mostrou em seu Instagram a tatuagem que fez em homenagem ao pai na região da costela.
Na foto, em que aparece ao lado da irmã, Sophia Raia, é possível ler: "World of Chances 12/16".
Uma usuária identificada como Raquel perguntou: "Qual o significado da tattoo dele? Alguém sabe?".
> Leia mais notícias do Divirta-se
O próprio Enzo respondeu pouco depois: "'Mundo de Chances 12/16', mês e o ano em que o meu pai se curou do linfoma".
Edson Celulari foi diagnosticado com um linfoma não-hodgkin em junho de 2016. Felizmente, o ator conseguiu se curar ainda naquele ano, na data que originou a homenagem.

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