Filho de Edson Celulari faz tatuagem em homenagem à cura do pai

O filho do ator Edson Celulari, Enzo, mostrou em seu Instagram a tatuagem que fez em homenagem ao pai na região da costela.

Na foto, em que aparece ao lado da irmã, Sophia Raia, é possível ler: "World of Chances 12/16".

Uma usuária identificada como Raquel perguntou: "Qual o significado da tattoo dele? Alguém sabe?".

O próprio Enzo respondeu pouco depois: "'Mundo de Chances 12/16', mês e o ano em que o meu pai se curou do linfoma".