Filho de Arlindo Cruz publica foto do pai na praia

Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira, 18, Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, compartilhou em seu Instagram um registro de um momento feliz: seu pai pisando o pé na areia da praia.

"Pé na areia e água de coco ja ta rolando com Arlindo Cruz, tá Diogo Nogueira? E eu emocionado com cada ponto na evolução do meu guerreiro. Deus seja louvado. Ainda é tempo pra viver feliz, meu pai", escreveu o sambista na legenda. Cruz também publicou a foto em seu perfil, dizendo: "Dia de por os pés na areia e renovar as energias".