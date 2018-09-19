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RECUPERAÇÃO

Filho de Arlindo Cruz publica foto do pai na praia

Em março do ano passado, sambista sofreu um AVC e passou mais de um ano internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 22:13

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 22:13

Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta terça-feira, 18, Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, compartilhou em seu Instagram um registro de um momento feliz: seu pai pisando o pé na areia da praia.
"Pé na areia e água de coco ja ta rolando com Arlindo Cruz, tá Diogo Nogueira? E eu emocionado com cada ponto na evolução do meu guerreiro. Deus seja louvado. Ainda é tempo pra viver feliz, meu pai", escreveu o sambista na legenda. Cruz também publicou a foto em seu perfil, dizendo: "Dia de por os pés na areia e renovar as energias".
Arlindo Cruz, que comemorou 60 anos no dia 14 de setembro, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017 e, por conta disso, passou mais de um ano internado no hospital. Em julho, ele recebeu alta e voltou para casa.

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