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Cantor se recupera

Filho de Arlindo Cruz compartilha foto de carinho entre os pais

'Ver essa cena não tem preço', disse o cantor ao publicar foto dos dois

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 19:40

Publicado em 

14 abr 2019 às 19:40
Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, publicou no Instagram uma foto que reflete um momento de carinho entre os pais. O cantor se recupera em casa de um acidente vascular cerebral (AVC) após ficar mais de um ano internado no hospital.
"Ela faz carinho nele, ele retribui e assim vivem esse amor lindo, intenso e eterno", escreveu ele na legenda da imagem que mostra o pai e a mãe, Barbara Cruz.
"Chegar do show e ver essa cena não tem preço! Mostra que o amor é o sentimento mais importante do mundo", completou.
Desde que o pai se internou devido ao AVC, e mesmo após a volta dele para casa, Arlindinho tem publicado mensagens de carinho e apoio a ele.
A família também compartilha vídeos que mostram a evolução de Arlindo Cruz. Em fevereiro, foi divulgado um em que o cantor tenta comer sozinho. "Pai, Deus está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Eu acredito no milagre! Meu pai está conseguindo", escreveu Arlindinho na ocasião.

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