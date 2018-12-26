Filho de Ana Hickmann rouba a cena em foto da família no Natal

Ana Hickmann deixou os fãs extasiados nesta terça-feira (25). A loira postou uma foto acompanhada do marido e do filho para celebrar o Natal e os fãs só conseguiram prestar a atenção na fofura do menino, Alexandre Côrrea.

Aos quatro anos de idade, foi ele quem conquistou os elogios do post: "Lindo. Que Deus abençoe vocês", disse uma internauta. "Feliz Natal, Ana, seu filho é muito lindo", elogiou outra. Uma fã completou: "Que família linda! Lindos. Feliz Natal".