Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofura é mato

Filho de Ana Hickmann rouba a cena em foto da família no Natal

No registro, apresentadora está ao lado do marido e do filho, mas fãs só tiveram olhos para a fofura do menino Alexandre, de 4 anos

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 12:15
Ana Hickmann deixou os fãs extasiados nesta terça-feira (25). A loira postou uma foto acompanhada do marido e do filho para celebrar o Natal e os fãs só conseguiram prestar a atenção na fofura do menino, Alexandre Côrrea. 
Aos quatro anos de idade, foi ele quem conquistou os elogios do post: "Lindo. Que Deus abençoe vocês", disse uma internauta. "Feliz Natal, Ana, seu filho é muito lindo", elogiou outra. Uma fã completou: "Que família linda! Lindos. Feliz Natal". 
Uma outra internauta ainda brincou: "Ana, que marido, hein, gata. Pelo amor (de Deus) o que é isso? Esse pai não tem primo dele para mim não? (Risos). Feliz Natal, família linda". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets
Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados