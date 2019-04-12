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EM BUSCA DA FAMA

Filha de Tiririca inicia carreira como cantora

Com 28 anos de idade, artista lançará clipe no próximo domingo

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 22:51

Publicado em 

11 abr 2019 às 22:51
11/04/2019 - A cantora Ery Mariano, filha do humorista Tiririca Crédito: Instagram/@erymarianooficiall
A filha mais velha do deputado federal e humorista Tiririca decidiu seguir a carreira artística do pai, mas resolveu apostar na música. Ele também já lançou CD, é verdade, mas foi na onda de sucesso que o humorista fez na televisão brasileira nos anos 1990.
Erylandia Mariano tem 28 anos e gravou recentemente o primeiro clipe, intitulado Homem Original, que tem data de lançamento para 14 de abril.
Na página oficial dela no Instagram, Ery publicou uma série de vídeos com um esquenta da música, inclusive com Tiririca. "O abestado mais amado do Brasil, ele mesmo, meu pai Tiririca. Ele que já está fera na minha música", escreveu a cantora na legenda do vídeo.
Assista ao vídeo:
O estilo musical da filha de Tiririca transita entre o sertanejo e o forró. Ery Mariano decidiu repaginar o visual nos últimos tempos, inclusive realizando harmonização facial, com procedimentos no nariz, e apostando em roupas mais ousadas.

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