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Em São Paulo

Filha de Roberto Justus é assaltada indo a casamento

Fabiana ficou com cacos de vidro pelo corpo e perdeu o casamento, porque precisou ir para casa tomar banho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 12:17

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 12:17

Fabiana Justus, filha do apresentador e empresário Roberto Justus, relatou em seu Instagram ter sofrido um assalto no último sábado, 27. Em setembro, ela anunciou estar grávida de gêmeas.
. Crédito: Reprodução/Instagram @fabianajustus
Segundo ela, o crime ocorreu na noite de sábado, 27, quando ia para o casamento de uma amiga, "na Avenida Brasil com a Rebouças. O carro estava parado e estava chovendo."
"Meu celular acabou de ser furtado. O cara bateu com um negócio no vidro, absurdamente forte. Tô cheia de cacos de vidro e cortes", afirmou em vídeo, mostrando o estrago feito no carro, que, segundo ela, contava com vidro anti-furto, após o crime.
"Eu tô bem, graças a Deus, fora o susto desnecessário para uma grávida... Além disso, acabei perdendo o casamento da minha amiga porque precisei voltar pra casa, tomar banho, tirar os cacos."
"Demorei muito pra acalmar porque foi muito barulho. O Bruno [seu marido] achou que o carro tinha levado um tiro. Eu achei que tinham batido no carro, mas depois vi a mão que arrancou o celular da minha mão."
"Eu sempre ando de carro blindado... uma vez que pego Uber pra ir para uma festa, acontece isso!", ressaltou.
Pouco depois, Fabiana respondeu ao comentário de uma seguidora que ironizou o fato de ter dito que "sempre anda de carro blindado": "Escrevi que sempre ando de carro blindado para falar que uma das poucas vezes que não andei aconteceu isso. Ou seja, a situação tá péssima. Violência é um absurdo."
Fabiana agradeceu as mensagens de apoio que recebeu de seus seguidores, e afirmou que, após tomar um banho, restaram apenas alguns arranhões: "A gente não precisou ir pro hospital, nem nada. Foi muito susto, mesmo."
"O mais assustador foi imaginar o que poderia ter acontecido. O cara poderia ter batido na minha cabeça, sei lá. Sorte que ele pegou o celular e só."
"O importante é que as meninas estão bem. O resto é resto. Eu, as meninas e o Bruno, também", ressaltou, contando que foi se consultar com sua médica para ter certeza de que estava tudo certo com a gestação.

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