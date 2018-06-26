Filha de Michael Jackson publica foto no aniversário da morte do pai

Paris Jackson, filha de Michael Jackson Crédito: Instagram/Paris Jackson

Esta segunda-feira, dia 25, marcou nove anos da morte de Michael Jackson, vitimado por overdose de drogas em 2009 aos 50 anos. Para marcar a data, Paris Jackson, sua filha, publicou uma foto do pai em seu Instagram.

"Infinito", escreveu ela na legenda da imagem. Nos comentários, muitos fãs publicaram mensagens de carinho. "Todos nós acendemos uma vela para ele, ninguém vai esquecer o anjo que ele era", comentou um internauta. "Ele sempre vai estar com você", comentou outro.