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Filha de Michael Jackson publica foto no aniversário da morte do pai

Paris tinha apenas 11 anos de idade quando seu pai morreu

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 16:35
Paris Jackson, filha de Michael Jackson Crédito: Instagram/Paris Jackson
Esta segunda-feira, dia 25, marcou nove anos da morte de Michael Jackson, vitimado por overdose de drogas em 2009 aos 50 anos. Para marcar a data, Paris Jackson, sua filha, publicou uma foto do pai em seu Instagram.
"Infinito", escreveu ela na legenda da imagem. Nos comentários, muitos fãs publicaram mensagens de carinho. "Todos nós acendemos uma vela para ele, ninguém vai esquecer o anjo que ele era", comentou um internauta. "Ele sempre vai estar com você", comentou outro.
Paris tinha apenas 11 anos de idade quando seu pai morreu. Há algumas semanas, ela publicou uma foto apagando uma pichação feita na estrela da Calçada da Fama de Michael Jackson, dizendo que as pessoas "não têm respeito". Entretanto, ela foi criticada porque a estrela não era em homenagem a seu pai, e sim a um radialista homônimo.

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