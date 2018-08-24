Filha de Kelly Key ganha preenchimento labial de presente aos 18 anos

Filha de Kelly Key e Latino, Suzanna Freitas ganha preenchimento labial no seu aniversário de 18 anos Crédito: Reprodução/Instagram @suzannafreitas

Kelly Key com o cantor Latino, Suzanna Freitas - que recentemente passou a usar o sobrenome do padrasto após mudar sua certidão de nascimento - pediu de presente de aniversário de 18 anos um procedimento estético. A jovem fez um preenchimento labial, nas maças do rosto e arqueou a sobrancelha com injetáveis. Fruto do relacionamento decom o cantor, Suzanna Freitas - que recentemente- pediu de presente de aniversário de 18 anos um procedimento estético. A jovem fez um preenchimento labial, nas maças do rosto e arqueou a sobrancelha com injetáveis.

"Ontem fui à minha dermato. Como vou fazer 18 anos agora em outubro, tinha pedido pra minha mãe de presente esse preenchimento labial. Eu também fiz um preenchimento aqui...", diz Suzanna apontando para as maçãs do rosto "e aqui pra arquear as sobrancelhas. Já era algo que eu queria há um tempo", explicou.

Segundo o jornal Extra, Suzanna resolveu falar sobre o procedimento, mas utilizando filtros do Instagram no rosto. Porque, como explicou, o efeito ainda não está como desejado. Ela ainda pretende mostrar o antes e o depois.

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