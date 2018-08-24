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Aniversário

Filha de Kelly Key ganha preenchimento labial de presente aos 18 anos

Suzanna só apareceu nas redes sociais para mostrar o resultado usando filtros, porque diz que rosto ainda está inchado

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 15:00
Filha de Kelly Key e Latino, Suzanna Freitas ganha preenchimento labial no seu aniversário de 18 anos Crédito: Reprodução/Instagram @suzannafreitas
Fruto do relacionamento de Kelly Key com o cantor Latino, Suzanna Freitas - que recentemente passou a usar o sobrenome do padrasto após mudar sua certidão de nascimento - pediu de presente de aniversário de 18 anos um procedimento estético. A jovem fez um preenchimento labial, nas maças do rosto e arqueou a sobrancelha com injetáveis. 
"Ontem fui à minha dermato. Como vou fazer 18 anos agora em outubro, tinha pedido pra minha mãe de presente esse preenchimento labial. Eu também fiz um preenchimento aqui...", diz Suzanna apontando para as maçãs do rosto "e aqui pra arquear as sobrancelhas. Já era algo que eu queria há um tempo", explicou.
> Filha de Latino com Kelly Key pede que pai se afaste para sempre
Segundo o jornal Extra, Suzanna resolveu falar sobre o procedimento, mas utilizando filtros do Instagram no rosto. Porque, como explicou, o efeito ainda não está como desejado. Ela ainda pretende mostrar o antes e o depois.
. Crédito: Reprodução/Instagram @suzannafreitas
"Aqui (maçãs do rosto) e a boca vão desinchar ainda uns 30% e o resultado do arqueamento da sobrancelha vem uma semana depois", disse.

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