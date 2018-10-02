Filha de Deise, do Fat Family, raspa cabeça para apoiar mãe com câncer

O diagnóstico de câncer muda a vida do paciente e, consequentemente, mexe com os familiares que estão ao seu lado. E não é diferente com Deise Cipriano, integrante do grupo Fat Family.

Deise, cantora do Fat Family, luta contra um câncer no fígado Crédito: Reprodução/Instagram @talitaseisinha

No começo de setembro, a cantora recebeu a notícia de que estava com um tumor no fígado e precisou ser internada no Instituto do Câncer, em São Paulo. Com as sessões de quimioterapia, ela teve de raspar a cabeça por causa da perda de grande quantidade de cabelo.