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Apoio familiar

Filha de Deise, do Fat Family, raspa cabeça para apoiar mãe com câncer

Talita Cipriano publicou fotos do novo visual nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 17:07

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 17:07

O diagnóstico de câncer muda a vida do paciente e, consequentemente, mexe com os familiares que estão ao seu lado. E não é diferente com Deise Cipriano, integrante do grupo Fat Family.
Deise, cantora do Fat Family, luta contra um câncer no fígado Crédito: Reprodução/Instagram @talitaseisinha
No começo de setembro, a cantora recebeu a notícia de que estava com um tumor no fígado e precisou ser internada no Instituto do Câncer, em São Paulo. Com as sessões de quimioterapia, ela teve de raspar a cabeça por causa da perda de grande quantidade de cabelo.
Para apoiar a mãe nesse momento tão delicado, Talita Cipriano, filha de Deise, decidiu aderir ao visual. No perfil no Instagram, Talita agradece as mensagens de apoio à mãe e declara que deixou a vaidade de lado ao raspar o cabelo. "Raspar o cabelo foi um sacrifício a Deus e para dar apoio e significado para minha mãe de que ela não está sozinha", escreveu.

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