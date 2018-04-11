Filha de Cunha faz vídeo indignada com valor de casaco importado

Babu Cunha, a filha de Claudia Cruz e Eduardo Cunha, ex-deputado preso e acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, está chateada - e não é com o atual cenário político do Brasil, mas sim com o preço de um casaquinho importado de uma marca espanhola.

De acordo com o Extra, a peça, de R$ 769, não agradou a estudante de 20 anos. Só eu estou chocada com os preços da Zara?, questionou ela ao postar uma foto do casaco em seu perfil no Instagram. A jovem ainda colocou em xeque a qualidade das peças da marca: "E você lava a roupa da Zara 5 vezes e ela se desintegra". Veja os posts: