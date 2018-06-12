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Festa de 60 anos de Zilu Camargo tem bolo decorado com bolsa de grife

O bolo foi decorado com uma bolsa da grife Chanel

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:21
Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo completou 60 anos no último sábado, 9, e recebeu uma festa surpresa do namorado, Marco Ruggiero. Um detalhe em particular chamou a atenção na celebração: o tema do bolo era uma bolsa importada.
"Que dia especial! Fui pega de surpresa... E olha que isso é muito difícil. Me enganaram direitinho! Ganhei uma festa especial do meu amor Marco Ruggiero e da minha comadre Andreia Moraes, repleta de amigos queridos, filhos e netos. Obrigada! Vocês eternizaram esse momento em meu coração.", agradeceu.
Em seu Instagram, Zilu postou muitas fotos ao lado das pessoas queridas e mostrou alguns detalhes da festa. Numa delas, é possível ver que o bolo foi decorado com uma bolsa da grife Chanel.
"Posso esquecer tudo que me faz triste, mas jamais esquecerei quem me fez feliz. E assim começo mais um ciclo, cheia de vida, inúmeras alegrias e transbordando amor e gratidão", disse.

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