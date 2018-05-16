Ferrugem bate boca com fãs por causa de fotos, diz colunista

O cantor Ferrugem não anda com uma boa imagem depois do vídeo que circula na internet desde o útlimo domingo. Nas imagens, o pagodeiro aparece batendo boca com fãs na saída de um show. Em seguida, ele pega o celular de Joyce Prado que gravava e joga no chão. Veja as imagens no fim da matéria.
Em sua página no Facebook, ela disse: "Custava você tirar uma foto? Você preferiu jogar meu celular longe e a tela quebrou. Eu apenas estava filmando porque era sua fã".
Segundo a assessoria do cantor, no sábado, Ferrugem fez um show em Campinas e atendeu aos fãs no camarim. Quando estava na van com sua equipe, um grupo pequeno de pessoas cercou o automóvel e queria que Ferrugem descesse para mais uma sessão de fotos. Como ele já estava cansado, não quis parar para atender o grupo e assim começou a a sessão de xingamentos.
"O clima estava pesado. tinham pessoas do lado de fora sim, proferindo ofensas, xingando. Eu acabei perdendo a cabeça, fui querer falar com a galera, dar uma prensa na rapaziada que estava fazendo isso... Acabei atingindo pessoas erradas, que estavam ali como fãs, principalmente a Joyce Prado. A gente procurou ela para se desculpar. Ela aceitou minhas desculpas e eu ofereci um novo aparelho para ela. E a gente tem provas que ela aceitou", disse o cantor ao colunista Leo Dias.