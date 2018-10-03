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Fernanda Souza avalia deixar 'Só Toca Pop' para aumentar família

Atriz deve passar mais tempo com Thiaguinho no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 14:54

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 14:54

O cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza Crédito: Reprodução/Instagram @fernandasouzaoficial
A próxima temporada do programa "Só Toca Pop", da TV Globo, não deve ter Fernanda Souza como uma das apresentadoras. A atriz pretende se dedicar à família em 2019, ao lado do cantor Thiaguinho.
Luan Santana continuará a frente do programa, mas a eventual substituta de Fernanda ainda não está definida. Ela está com 35 anos e diz que não quer atrapalhar a equipe do "Só Toca Pop", caso engravide nos próximos meses.
"Não disse que vou, mas se por acaso acontecer, não quero ter que deixar a equipe do programa na mão para ter que arrumar uma outra pessoa no meio da temporada! Não quero atrapalhar quem me deu uma oportunidade linda de trabalho! Estou só ajudando minha equipe", escreveu Fernanda na página oficial dela no Twitter.
A atriz, que tem mais de dois milhões de seguidores na rede social, arrancou suspiros dos fãs com a declaração. "Já pensou um bebê desses dois! Coisa mais linda" e "Quando fala em filho dos dois, eu só imagino um baby com a cor do pai e os olhos da mãe" foram alguns dos comentários.

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