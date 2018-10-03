Fernanda Souza avalia deixar 'Só Toca Pop' para aumentar família

O cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza Crédito: Reprodução/Instagram @fernandasouzaoficial

A próxima temporada do programa "Só Toca Pop", da TV Globo, não deve ter Fernanda Souza como uma das apresentadoras. A atriz pretende se dedicar à família em 2019, ao lado do cantor Thiaguinho.

Luan Santana continuará a frente do programa, mas a eventual substituta de Fernanda ainda não está definida. Ela está com 35 anos e diz que não quer atrapalhar a equipe do "Só Toca Pop", caso engravide nos próximos meses.

"Não disse que vou, mas se por acaso acontecer, não quero ter que deixar a equipe do programa na mão para ter que arrumar uma outra pessoa no meio da temporada! Não quero atrapalhar quem me deu uma oportunidade linda de trabalho! Estou só ajudando minha equipe", escreveu Fernanda na página oficial dela no Twitter.