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Fernanda Keulla e Vivian Amorim serão repórteres do BBB 19

As duas vão levar as suas experiências em outras edições do programa

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 16:08
Vivian Amorim e Fernanda Keulla serão repórteres no BBB 19, que estreia em janeiro na Globo. A dupla deixa o Vídeo Show, onde também atuavam como repórteres.
Elas vão falar sobre os bastidores do programas pelo segundo ano consecutivo e vão comandar o #RedeBBB, exibido exclusivamente na internet. "O bom filho a casa torna! Vamos compartilhar todas as emoções, todas as ansiedades! Eu fico confinada junto com vocês de olho em tudo. Confesso que estou ansiosa", disse Vivian ao site Gshow.
"A nave do Big Brother vai decolar e, claro, estou com a passagem comprada. Vamos estar juntos na #RedeBBB e durante a programação. Temos muitas surpresas. Já estou louca para conhecer os participantes", comemora Fernanda, em entrevista ao mesmo Gshow.
As duas vão levar as suas experiências em outras edições do programa. Vivian participou do BBB 17 e ficou em segundo lugar. Já Fernanda foi a campeão do BBB 13.

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