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Estréia em outubro

Fernanda Gentil divide novo programa com Fabiana Karla e Érico Brás

O novo programa tem estréia para outubro e se chamará Se Joga

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 22:52

Publicado em 

26 ago 2019 às 22:52
Fernanda Gentil, apresentadora de TV Crédito: Paulo Belote/Globo/Divulgação
O tão esperado programa de Fernanda Gentil, 32, na Globo teve o seu nome revelado. Vai se chamar Se Joga. Além disso, a jornalista vai dividir o comando da atração com os atores e humoristas Érico Brás, 40, e Fabiana Karla, 43.
As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (26) pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e confirmadas pela assessoria de imprensa da Globo a reportagem.
Segundo a colunista, Se Joga deve estrear em outubro, nas tardes da emissora carioca. A Globo, no entanto, não dá mais detalhes sobre a novidade. 
No Stories do seu Instagram, Fernanda Gentil publicou um vídeo em que aparece em um camarim, sendo maquiada. O maquiador comenta que adorou o nome do programa. "Mas não é meu, né. Somos eu, Fabiana Karla, Érico Brás. Imagina a loucura que foram os ensaios", afirma. 
Em entrevista à Folha de S.Paulo em maio, Gentil  deu algumas pistas dos conceitos que vão nortear a atração: humanidade, leveza e alto astral. "É quase como um carinho no telespectador. Eu bato muito nessa tecla: nós estamos em um ano muito difícil, já aconteceram coisas muito pesadas e tristes. Queremos passar uma mensagem leve, para cima, animada", contou. 
Gentil deixou o jornalismo esportivo da Globo em dezembro de 2018 com a promessa de comandar um programa de entretenimento na emissora. Inicialmente, a previsão era que a atração fosse ao ar ainda no primeiro semestre deste ano, mas o projeto acabou adiado. 
Ela se mostrou incomodada com as notícias que circularam na mídia que de que ela estaria na "geladeira" na TV. "Como qualquer projeto grande, sofre alterações. Prazos caem, projetos mudam e planos se alteram", disse. Na ocasião, a jornalista deu algumas pistas dos conceitos que vão nortear a atração: humanidade, leveza e alto astral.
Além da atração na Globo, Gentil também investe em outros projetos artísticos. Ela poderá ser vista nas telas dos cinemas a partir de outubro, no filme adolescente  "Ela Disse, Ele Disse"  como a mãe da protagonista Rosa, papel da atriz Duda Matte.
E a apresentadora viaja pelo país com a peça "Sem Cerimônia", escrita e protagonizada por ela.

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