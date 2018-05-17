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GENTE COMO A GENTE

Fergie vai de metrô a evento em NY para fugir do trânsito; vídeo

'Estamos pegando o metrô, porque uma tempestade tropical atingiu Nova York', disse a cantora no vídeo

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 18:29
Fergie anda de metrô em Nova Iorque devido ao trânsito Crédito: Reprodução
A cantora Fergie optou pelo metrô como meio de transporte para ir a um evento em Nova York na noite da última terça-feira, 15. Segundo ela, a escolha foi para evitar o trânsito intenso da cidade.
"Estamos pegando o metrô, porque uma tempestade tropical atingiu Nova York e temos de ir do Columbus Circle para Cipriani Wall Street", disse ela no Instagram Stories.
A roupa luxuosa de Fergie chamou atenção. Ela vestia um terno branco e sapatos dourados cintilantes da sua linha de calçados. Dentro do vagão, alguém tocou a música "Glamorous", de autoria dela, o que foi apropriado.

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