Fergie vai de metrô a evento em NY para fugir do trânsito; vídeo

Fergie anda de metrô em Nova Iorque devido ao trânsito Crédito: Reprodução

A cantora Fergie optou pelo metrô como meio de transporte para ir a um evento em Nova York na noite da última terça-feira, 15. Segundo ela, a escolha foi para evitar o trânsito intenso da cidade.

"Estamos pegando o metrô, porque uma tempestade tropical atingiu Nova York e temos de ir do Columbus Circle para Cipriani Wall Street", disse ela no Instagram Stories.