Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seria um retorno?

Fergie posta foto do Black Eyed Peas reunido e fãs comemoram

Nos últimos anos, os integrantes têm focado em suas carreiras solo e fãs aguardam por um retorno

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 12:41
Na última quarta-feira (4) Fergie publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo, integrantes do Black Eyed Peas de 2001 a 2011. Na legenda, a cantora escreveu: "Quatro de julho com a família". A data marca a independência dos Estados Unidos e é feriado nacional.
A publicação emocionou os fãs saudosos do grupo, que aguardam por um retorno. Nos últimos anos, os integrantes têm focado em suas carreiras solo e, em fevereiro, Will.I.Am disse que o quarteto agora é um trio, pois Fergie realmente deixou o grupo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados