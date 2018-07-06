Fergie posta foto do Black Eyed Peas reunido e fãs comemoram

Na última quarta-feira (4) Fergie publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo, integrantes do Black Eyed Peas de 2001 a 2011. Na legenda, a cantora escreveu: "Quatro de julho com a família". A data marca a independência dos Estados Unidos e é feriado nacional.

A publicação emocionou os fãs saudosos do grupo, que aguardam por um retorno. Nos últimos anos, os integrantes têm focado em suas carreiras solo e, em fevereiro, Will.I.Am disse que o quarteto agora é um trio, pois Fergie realmente deixou o grupo.