Felipe Simas ajuda menino autista em crise, e mãe publica relato

Felipe Simas ofereceu um brinquedo para a criança em um momento de crise Crédito: Paulo Belote/Divulgação

Fabiana Braga, mãe de uma criança autista, agradeceu ao ator Felipe Simas por ter ajudado seu marido durante uma crise do filho. Ela publicou um relato nesta sexta-feira (20), em um grupo no Facebook para mães de crianças autistas.

"Hoje foi um dia de consulta com o dr. Caio Abujadi, chegamos um pouco antes do horário marcado. Meu filho, Arthur, de 9 anos, que tem autismo, não conseguiu esperar no carro, meu esposo resolveu se aventurar saindo com ele. Estava tudo bem com ele, mas de repente, por algo que não conseguimos identificar, ele entrou em comportamento, uma crise forte onde se encontrava totalmente desorganizado e com autoagressão", começa Fabiana.

"De repente um jovem rapaz ofereceu ajuda, até então não tínhamos percebido de quem se tratava, ficou o tempo todo do nosso lado, nos ajudando, com um gesto de carinho deu um brinquedo para o Arthur", continua ela.

E conclui: "Gostaria de deixar aqui o meu sincero agradecimento a ele, o ator Felipe Sang Simas e outras duas senhoras que também com seu apoio nos ajudaram. E são por esses gestos que levantamos a cabeça e seguimos em frente, que Deus abençoe vocês sempre, com carinho dos pais do Arthur."