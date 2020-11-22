Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Empatia

Felipe Simas ajuda menino autista em crise, e mãe publica relato

A publicação já recebeu milhares de curtidas e quase mil compartilhamentos; o ator prefere não se pronunciar a respeito.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 11:42

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 11:42

Felipe Simas integra o elenco de
Felipe Simas ofereceu um brinquedo para a criança em um momento de crise Crédito: Paulo Belote/Divulgação
Fabiana Braga, mãe de uma criança autista, agradeceu ao ator Felipe Simas por ter ajudado seu marido durante uma crise do filho. Ela publicou um relato nesta sexta-feira (20), em um grupo no Facebook para mães de crianças autistas.
"Hoje foi um dia de consulta com o dr. Caio Abujadi, chegamos um pouco antes do horário marcado. Meu filho, Arthur, de 9 anos, que tem autismo, não conseguiu esperar no carro, meu esposo resolveu se aventurar saindo com ele. Estava tudo bem com ele, mas de repente, por algo que não conseguimos identificar, ele entrou em comportamento, uma crise forte onde se encontrava totalmente desorganizado e com autoagressão", começa Fabiana.
"De repente um jovem rapaz ofereceu ajuda, até então não tínhamos percebido de quem se tratava, ficou o tempo todo do nosso lado, nos ajudando, com um gesto de carinho deu um brinquedo para o Arthur", continua ela.
E conclui: "Gostaria de deixar aqui o meu sincero agradecimento a ele, o ator Felipe Sang Simas e outras duas senhoras que também com seu apoio nos ajudaram. E são por esses gestos que levantamos a cabeça e seguimos em frente, que Deus abençoe vocês sempre, com carinho dos pais do Arthur."
A publicação já recebeu milhares de curtidas e quase mil compartilhamentos. Felipe Simas prefere não se pronunciar a respeito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo
Imagem de destaque
Justiça condena homem acusado de dar golpe no ator Marcos Oliveira, o Beiçola; entenda
Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados