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Felipe Dylon relembra gafe no 'Domingão do Faustão'

Cantor riu do incidente em entrevista para Fábio Porchat: 'Fiquei bolado'

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 17:17
Em entrevista para Fábio Porchat, o cantor Felipe Dylon relembrou gafe que cometeu no 'Domingão do Faustão' Crédito: Reprodução/Record TV
O cantor Felipe Dylon, um dos jurados no programa "Canta Comigo", apresentado por Gugu Liberato na Record TV, foi o entrevistado no "Programa do Porchat" da quarta-feira, 25, e relembrou a gafe que cometeu quando participou do quadro "Ding Dong", do "Domingão do Faustão", em 2016.
No quadro, personalidades tentam adivinhar nomes de músicas e, se acertam, o artista aparece e canta ao vivo no programa. O problema foi que Felipe Dylon apareceu antes da música começar a tocar, estragando a brincadeira, e levou bronca do apresentador Fausto Silva.
"Foi demais, cara. Explicaram para a gente meio que rápido, antes de começar o programa, e na hora que tocou a campainha eu abri a porta sem querer", explicou Dylon, rindo. "Fiquei meio que bolado assim na hora, mas depois foi tranquilo", completou. Após a gafe de Felipe, o programa mudou a configuração do quadro para evitar que o episódio se repetisse.
Clique no link para ver a entrevista e relembre abaixo a gafe

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