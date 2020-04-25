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Polêmica

Felipe Araújo xinga o Conar e homenageia irmão durante live

Cantor bebeu cerveja e usou palavrões contra o órgão regulador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 18:23

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 18:23

Felipe Araújo na gravação do DVD Por Inteiro
Felipe Araújo na gravação do DVD Por Inteiro Crédito: Divulgação/Universal Music
O cantor Felipe Araújo, 24, bebeu, falou palavrão e chegou a xingar o Conar (órgão de regulamentação publicitária) durante sua live, realizada na noite desta sexta-feira (24). O fato mais comentado pelos fãs, no entanto, foi sua homenagem ao irmão Cristiano Araújo, morto em 2015.
Em uma apresentação que durou cinco horas, Felipe cantou sucessos como "Atrasadinha", "Espaçosa Demais" e "Amor da sua Cama", e chegou a cair no choro enquanto cantava a música "É com ela que estou", grava por Cristiano em 2014. Ele não conseguiu terminar de cantá-la.
"Maldade essa live do Felipe Araújo homenageando o irmão. Nem o backing vocal consegue cantar mais", afirmou um internauta. "Essa live partiu meu coração! Que momento, Felipe Araújo. Linda homenagem", disse mais um. "Quem está vendo essa live e não está chorando não tem coração", brincou mais um.
Em meio à muita música, no entanto, Felipe fez questão de pegar um copo, aparentemente de cerveja, e beber diante das câmeras, xingando o Conar, que abriu uma representação na semana passada, contra o Gusttavo Lima, justamente pelo consumo excessivo de bebida alcoólica em sua live.
Na ocasião, o Conar afirmou que as apresentações online, apesar de seguirem um formato inovador, devem seguir "princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e com os cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes".

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Esse formato de show ganhou força nas últimas semanas devido à quarentena do novo coronavírus, que cancelou apresentações em todo o país. Antes mais intimista, as lives passaram a ter produções elaboradas, câmeras em drones e patrocínio de marcas famosas, principalmente com os sertanejos.
As grandes lives também têm arrecadado fundos e equipamentos para hospitais e instituições de caridade, além de conscientizar sobre a necessidade de ficar em casa. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou a fazer aparições pré-gravadas nas lives de Marília Mendonça e Jorge e Mateus.

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