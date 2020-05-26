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Felipe Araújo lança clipe e EP após anunciar live: 'Novos projetos'

Eu e Vocês, EP que dará título à live desta sexta (29), vem para assinar o final de semana de show virtual com a identidade do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 12:05

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 12:05

O cantor Felipe Araújo
O cantor Felipe Araújo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Tudo ao mesmo tempo: com data da segunda live marcada para esta sexta (29), às 20h, Felipe Araújo lança também o EP Eu e Vocês, na chamada virada da mesma noite (à meia noite e um minuto precisamente). E pela manhã do sábado (30), mostra o clipe inédito de Reiscidente em todas as plataformas digitais. 
Sobre o EP, que também dá título à live, Felipe conta que são quatro músicas autorais. O álbum chega ao mercado logo após seu show virtual no YouTube, que será transmitido diretamente de sua casa, em Goiânia. O espetáculo online foi idealizado durante a quarentena. Tenho aproveitado esse período para compor, criar e idealizar novos projetos", afirma.

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Com todas as músicas autorais, o EP vai, além de ressaltar a maestria de Felipe nas composições, consagrar a identidade vocal do artista, revelada no DVD Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo, lançado no final do ano passado. Na ocasião, o cantor decidiu assumir o palco sozinho e sem participações.

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