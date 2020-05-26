Felipe Araújo lança clipe e EP após anunciar live: 'Novos projetos'

Sobre o EP, que também dá título à live, Felipe conta que são quatro músicas autorais. O álbum chega ao mercado logo após seu show virtual no YouTube, que será transmitido diretamente de sua casa, em Goiânia. O espetáculo online foi idealizado durante a quarentena. Tenho aproveitado esse período para compor, criar e idealizar novos projetos", afirma.