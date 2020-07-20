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Televisão

Faustão surpreende público ao mencionar 'galera da Record' ao vivo

Apresentador dedicou trecho do quadro 'Ding Dong' para Renato Lombardi, Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino profissionais que integram o 'Balanço Geral'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 14:27

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:27

Faustão apresentando seu programa no dia 19 de julho de 2020
Faustão apresentando seu programa no dia 19 de julho de 2020 Crédito: Reprodução/TV Globo
Faustão surpreendeu os telespectadores no domingo, 19, ao dedicar um trecho do quadro Ding Dong, atração do Domingão do Faustão, para Renato Lombardi, Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino - profissionais que integram o programa Balanço Geral da Record TV. Olhando para o papel em que costuma anotar nomes, o apresentador da Globo anunciou a próxima atração e fez uma dedicatória como é sua tradição.
"E agora especialmente para o meu amigo Cesar Tralli, o homem que mais trabalha na Globo, trabalha na Globo na hora do almoço, trabalha na Globonews e de madrugada ainda carrega Manuella no colo, brincadeira! O Chico Longo, quem mais, o Bruno da Cantina Cê que Sabe, o Renato Lombardi, a Fabíola Ruipert (sic), filha do saudosíssimo Guilherme da Rádio Globo, quem mais, o Reinaldo Gottino, galera da Record. Chegou a hora da decisão é o Ding Dong, galera", anunciou Faustão.
O apresentador do Domingão acabou errando a pronuncia do nome de Fabíola Reipert, mas não deixou de citar o pai dela com quem trabalhou na Rádio Globo.
O jornalista Britto Júnior usou o Twitter para reconhecer de maneira positiva a atitude de Faustão.
Faustão fez a menção aos profissionais da Record após ser tema da atração A Hora da Venenosa, que integra o programa Balanço Geral, da terça-feira passada, 14. Fabíola Reipert, que comanda o quadro, contou que o apresentador global e o pai dela trabalhavam juntos na Rádio Globo em 1978.
O pai da jornalista foi assaltado ao sacar seu salário e Faustão fez uma vaquinha entre os colegas de trabalho para reunir a quantia roubada. "Olha como o Faustão é generoso", disse ela ao revelar a história. "Olha eu já admirava o Faustão pela generosidade dele agora mais ainda", completou.

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Reinaldo Gottino também fez elogios ao profissional da Globo: "o Faustão além de ser um grande apresentador, foi também um dos grandes nomes do rádio, e toda vez que a gente ouve uma história do Faustão a gente se depara com uma atitude positiva dele. E ele nunca faz para aparecer, ele tenta esconder isso".
Renato Lombardi também fez um relato sobre a solidariedade do apresentador do Domingão. "Tem um amigo nosso, inclusive que morreu esse ano, o Fausto deu uma casa para ele, trabalhou com ele muito tempo, ele não tinha casa o Fausto deu uma casa para ele. O fausto sempre dava as coisas e nunca disse nada para ninguém, e eu conheço o Fausto desde que ele era repórter no Estadão, ele cobria Corinthians, conheço ele há 40 anos", afirmou Lombardi.

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