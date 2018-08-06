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"Muito organizado"

Faustão se irrita com alterações no 'Domingão' e dá bronca na produção

'Eu gosto daqui porque é tudo organizado', ironizou o apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 13:42

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 13:42

Faustão, no "Domingão do Faustão", da TV Globo Crédito: Raphael Dias/Globo
O apresentador Fausto Silva se irritou ao vivo durante o "Domingão do Faustão" no domingo, 5. Durante o quadro Ding Dong, em que a banda Tributo ABBA se apresentou, cantando sucessos da banda sueca, Faustão se irritou por mudanças no roteiro do programa e a ausência de um coral de crianças que também iria se apresentar naquele momento.
"Desce Felipe [Giuntini, diretor do quadro] para chamar o coral que iria cantar com eles! Eu gosto daqui porque é tudo organizado. O diretor do quadro disse que iria ter um coral para cantar a música I Have A Dream às 15 horas. Uma hora depois, ele me disse que seria Fernando, outro grande sucesso do ABBA. Quando o idiota começa aqui o programa ao vivo, tudo muda. Se você tem susto aí, imagina eu aqui!", esbravejou o apresentador, que só soube que o coral de crianças precisou ser dispensado após um problema na passagem de som quando o programa já estava no ar.
"Deixa eu só explicar como é um programa ao vivo. Há dois minutos, eles chegaram e passaram a informação que a segunda música seria Fernando e já não é mais. Falaram também quem iria falar sobre a volta do grupo seria o Ruff. Não, não é mais ele. É Camila!", continuou Faustão, irritado, apesar dos risos dos participantes e da plateia.

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