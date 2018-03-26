Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Faustão corrige notícia falsa da cantora Simone sobre eleições

Cantora disse que 'se mais de 50% dos eleitores votarem em branco ou anularem seu voto, não será marcada nova eleição', no programa do último dia 18

Publicado em 26 de Março de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 17:42
Cantora Simone no "Domingão do Faustão" Crédito: Divulgação / TV Globo
O apresentador Fausto Silva esclareceu no último domingo, 25, uma informação errada que a cantora Simone passou no programa anterior sobre votos brancos e nulos nas eleições.
Na ocasião, ela disse que as pessoas precisavam "entender um pouco mais o que é não votar, o que é anular [o voto]". "Existe uma coisa na lei, que eu não posso te explicar porque eu também não sei, mas se não houver maioria na primeira vez, as pessoas que estavam concorrendo não poderão concorrer mais. Mas isso não deixam aparecer", disse.
Faustão chegou a alertar sobre a necessidade de se informar, mas reproduziu outro mito sobre a questão. "Tem de se informar bem, às vezes você anulando ou votando em branco, você está favorecendo o picareta", disse o apresentador.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Mas, neste domingo, ele corrigiu as informações e leu uma nota do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para esclarecer tudo. "A Simone falou algumas coisas e ela mesma disse que estava em dúvida sobre a questão da eleição. Por isso, o TSE esclarece para todo mundo saber: o voto nulo e também o voto branco não são considerados na soma dos votos válidos, sendo apenas registrados para fim de estatística. Isso significa que, se mais de 50% dos eleitores votarem em branco ou anularem seu voto, não será marcada nova eleição", disse Fausto.
Segundo o TSE, existem algumas situações, previstas no Código Eleitoral, que levam à anulação do pleito, como quando ocorre fraude, coação e utilização de falsa identidade, por exemplo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados