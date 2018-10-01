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Fátima Bernardes não aceita que filhos chamem madrasta de 'mãe'

'Não divido esse título assim, não', contou apresentadora durante o 'Encontro'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 17:41

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 17:41

A apresentadora Fátima Bernardes revelou que não aceitaria que seus filhos chamassem a mulher de seu ex-marido de "mãe". Fátima separou-se de William Bonner em 2016. Em setembro de 2018, o jornalista casou-se novamente.
. Crédito: Reprodução/TV Globo
Durante o Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 1º, Fátima recebeu o psiquiatra Jairo Bouer, que indicou as melhores formas de responder perguntas consideradas difíceis por parte dos filhos, entre elas, "Posso chamar a namorada do papai de mãe?".
Fátima deu sua opinião: "Eu não conseguiria dizer que pode chamar de 'mãe'. Acho que ia mais pro lado de: 'Olha, a mamãe é mãe, assim como o papai vai ser sempre o seu papai, a gente separado ou não.'"
"Então nunca você vai ter um outro papai aqui e nem uma outra mamãe lá, mas você pode ter um tio, um amigo, aqui, e um outro lá", complementou.
A apresentadora ainda justificou sua visão: "Eu quis tanto ser mãe, já pensou se uma criança depois vira e não me chama... Ah não, não divido esse título assim, não!"
"Mas óbvio, se fosse uma criança pequena, quanto mais tem essa relação com o outro lado eu acho incrível", ponderou.

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