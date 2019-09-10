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Amizade

Fátima Bernardes fala sobre a relação com William Bonner

O casal se separou há cerca de três anos e tem três filhos juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 12:10

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 12:10

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner Crédito: Divulgação
Fátima Bernardes, 56, resolveu falar sobre a relação com o ex-marido, William Bonner, 55, enquanto curtia o feriado de 7 de setembro em Recife ao lado do namorado Túlio Gadêlha, 31.
"É um contato natural de duas pessoas que ficaram amigas depois de 26 anos de casamento", disse a apresentadora em entrevista ao jornal Diário de Pernambuco.
Na conversa, Fátima ainda negou os rumores de que teria evitado o ex-marido na festa de 50 anos do Jornal Nacional. O casal se separou há cerca de três anos e tem três filhos juntos.
A apresentadora também ficou em evidência nos últimos dias ao publicar nas redes sociais elogios à primeira-dama francesa, 
Brigitte Macron
, que foi ofendida pelo presidente
Jair Bolsonaro
.
No Instagram, Fátima publicou uma imagem da capa do livro "Brigitte Macron: L'Affranchie", escrito por Maëlle Brun. Na legenda, escreveu: "Que ela é inteligente, elegante, corajosa e vinte e cinco anos mais velha que o marido, o presidente da França Emmanuel Macron, eu já sabia. Mas nesse livro a autora se propõe a mostrar a mulher por trás das aparências. Acabei de começar a ler. Acho que vou gostar."
Assim como Brigitte, Fátima é 25 anos mais velha que o namorado.
Seguidores de Fátima Bernardes viram na publicação uma indireta da apresentadora a Bolsonaro.  "Ah Fátima elegante até pra mandar indireta", escreveu uma delas. "Não teria a classe de Fátima para esculhambar o Bozo Kkkkkkkkkkkk" (sic), comentou outro.

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