Fátima Bernardes fala sobre a relação com William Bonner

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner Crédito: Divulgação

"É um contato natural de duas pessoas que ficaram amigas depois de 26 anos de casamento", disse a apresentadora em entrevista ao jornal Diário de Pernambuco

Na conversa, Fátima ainda negou os rumores de que teria evitado o ex-marido na festa de 50 anos do Jornal Nacional . O casal se separou há cerca de três anos e tem três filhos juntos.

A apresentadora também ficou em evidência nos últimos dias ao publicar nas redes sociais elogios à primeira-dama francesa,

, que foi ofendida pelo presidente

.

No Instagram , Fátima publicou uma imagem da capa do livro "Brigitte Macron: L'Affranchie", escrito por Maëlle Brun. Na legenda, escreveu: "Que ela é inteligente, elegante, corajosa e vinte e cinco anos mais velha que o marido, o presidente da França Emmanuel Macron, eu já sabia. Mas nesse livro a autora se propõe a mostrar a mulher por trás das aparências. Acabei de começar a ler. Acho que vou gostar."

Assim como Brigitte, Fátima é 25 anos mais velha que o namorado.