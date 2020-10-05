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Amor no ar

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha trocam declarações e comemoram namoro

A apresentadora passou o último final de semana junto com o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, e aproveitou para se declarar nas redes sociais

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 18:25
Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes
Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: João Cotta/ O Globo
A apresentadora Fátima Bernardes passou o último final de semana junto com o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, e aproveitou para se declarar em uma publicação no Instagram feita no domingo (4), que foi respondida por Túlio.
"Entre muitos sorrisos e brincadeiras, sempre nos sentimos em casa aqui. Estávamos com saudade", comentou Fátima em uma publicação que reuniu algumas fotos do casal. O namorado da apresentadora aproveitou para responder a declaração: "A saudade já é uma parte de nós. Te amo".
Fátima lembrou que o casal irá completar, em breve, três anos juntos. Ela se divorciou do apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, em 2016, e começou seu relacionamento com Gadêlha no ano seguinte, em 2017.
O deputado federal também compartilhou, em seus stories, algumas fotos do casal, que se encontrou para passar o final de semana em Pernambuco. "Linda é ela", comentou ele em uma foto com a namorada.

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