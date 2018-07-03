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Oito meses juntos

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram aniversário de namoro

O casal completou oito meses de relacionamento e fizeram posts no Instagram trocando juras de amor

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 11:54
Túlio Gadêlha tinha namorada quando Fátima Bernardes o conheceu Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
A apresentadora Fátima Bernardes e o advogado Túlio Gadêlha completaram oito meses de namoro na segunda-feira, 3, e trocaram juras de amor com posts no Instagram. Aproveitando a folga por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo, o que cancelou o programa Encontro com Fátima Bernardes, os dois comemoraram a data juntos.
Dia de celebrar o amor, escreveu Fátima na legenda da foto dos dois postada na rede social. Mais cedo, Túlio já havia se declarado para a namorada. Encontrar a alegria na alegria de quem amamos, é o segredo da felicidade. Feliz 8 meses, meu amor, escreveu o advogado.
Em janeiro, Fátima falou sobre o namoro em seu programa e revelou que já conhecia Gadêlha e não tinha se apaixonado à primeira vista. "Em certo momento eu tinha encontrado essa pessoa e ele não tinha despertado nada em mim. Acho que naquele momento eu não estava pronta. Num outro momento você reencontra e pronto", disse.
Veja abaixo os posts:

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