Fátima Bernardes diz que namorado não foi paixão à primeira vista

Túlio comenta diferença de 25 anos de idade entre ele e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes revelou mais um pouco sobre como se apaixonou por seu namorado, Túlio Gadêlha. Durante o programa Encontro desta quarta-feira, 31, ela confessou que já tinha conhecido o rapaz, mas não havia se apaixonado por ele.

"Em certo momento tinha encontrado essa pessoa e ele não tinha despertado nada em mim. Acho que naquele momento eu não estava pronta. Num outro momento você reencontra e pronto", contou.

Fátima foi provocada por Lair Rennó, seu companheiro na apresentação do programa, a falar do assunto. Ela chegou a dar um sorriso envergonhado e abaixar o rosto antes de explicar.

"Acredito no amor, acredito que tem determinados momentos da vida em que você está pronta para enxergar certas coisas e em outros momentos, não. Comigo, recentemente acho que tem sido assim".

Os atores Arthur Aguiar e Sheron Menezzes participaram do programa e não perderam a chance de comentar as mudanças que perceberam em Fátima após começar o novo relacionamento.

"É impressionante a forma como, quando você conhece uma pessoa, muda sua energia, seu astral, seu brilho, tudo. Realmente, eu já vim várias vezes aqui, mas você está de parabéns", elogiou Arthur.