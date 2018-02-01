Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BABADO

Fátima Bernardes diz que namorado não foi paixão à primeira vista

Apresentadora revelou mais um pouco sobre como se apaixonou por seu namorado, Túlio Gadêlha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 22:30

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 22:30

Túlio comenta diferença de 25 anos de idade entre ele e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes revelou mais um pouco sobre como se apaixonou por seu namorado, Túlio Gadêlha. Durante o programa Encontro desta quarta-feira, 31, ela confessou que já tinha conhecido o rapaz, mas não havia se apaixonado por ele.
"Em certo momento tinha encontrado essa pessoa e ele não tinha despertado nada em mim. Acho que naquele momento eu não estava pronta. Num outro momento você reencontra e pronto", contou.
Leia mais notícias de Entretenimento
Fátima foi provocada por Lair Rennó, seu companheiro na apresentação do programa, a falar do assunto. Ela chegou a dar um sorriso envergonhado e abaixar o rosto antes de explicar.
"Acredito no amor, acredito que tem determinados momentos da vida em que você está pronta para enxergar certas coisas e em outros momentos, não. Comigo, recentemente acho que tem sido assim".
Os atores Arthur Aguiar e Sheron Menezzes participaram do programa e não perderam a chance de comentar as mudanças que perceberam em Fátima após começar o novo relacionamento.
"É impressionante a forma como, quando você conhece uma pessoa, muda sua energia, seu astral, seu brilho, tudo. Realmente, eu já vim várias vezes aqui, mas você está de parabéns", elogiou Arthur.
"A gente não quer ficar falando mas, Fátima, você está muito gata!", concordou Sheron. A apresentadora desconversou com um sorriso no rosto e chamou a apresentação musical.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados