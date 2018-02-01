Fátima Bernardes diz que namorado não foi paixão à primeira vista

Fátima Bernardes revelou mais um pouco sobre como se apaixonou por seu namorado, Túlio Gadêlha. Durante o programa Encontro desta quarta-feira, 31, ela confessou que já tinha conhecido o rapaz, mas não havia se apaixonado por ele.
"Em certo momento tinha encontrado essa pessoa e ele não tinha despertado nada em mim. Acho que naquele momento eu não estava pronta. Num outro momento você reencontra e pronto", contou.
Fátima foi provocada por Lair Rennó, seu companheiro na apresentação do programa, a falar do assunto. Ela chegou a dar um sorriso envergonhado e abaixar o rosto antes de explicar.
"Acredito no amor, acredito que tem determinados momentos da vida em que você está pronta para enxergar certas coisas e em outros momentos, não. Comigo, recentemente acho que tem sido assim".
Os atores Arthur Aguiar e Sheron Menezzes participaram do programa e não perderam a chance de comentar as mudanças que perceberam em Fátima após começar o novo relacionamento.
"É impressionante a forma como, quando você conhece uma pessoa, muda sua energia, seu astral, seu brilho, tudo. Realmente, eu já vim várias vezes aqui, mas você está de parabéns", elogiou Arthur.
"A gente não quer ficar falando mas, Fátima, você está muito gata!", concordou Sheron. A apresentadora desconversou com um sorriso no rosto e chamou a apresentação musical.