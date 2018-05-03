Fátima Bernardes conta o que quase a tirou do sério quando cuidava dos filhos

Fátima Bernardes Crédito: Divulgação/TV Globo

Se mães e pais passam por momentos de grande estresse com um filho, imagine quem é mãe de trigêmeos, como Fátima Bernardes. Ela contou qual foi a situação que a deixou mais perto de perder a cabeça quando estava cuidando dos filhos pequenos.

"Na verdade, era a falta de tempo para mim mesma. Me lembro de uma vez ter ficado muito aflita porque eu não conseguia mais tomar banho de um jeito tranquilo, sempre tinha um dos três batendo na porta", disse durante o programa Encontro com Fátima Bernardes da última segunda-feira, 30.

Ela relembrou o momento durante uma brincadeira em seu programa na qual os convidados deveriam estourar balões que representavam o que os filhos faziam que os deixava completamente estressados.

"Aquele momento que você quer ficar sozinha por 15 minutos, mas não consegue de jeito nenhum. Não é falta de amor, você sente uma culpa desgraçada porque ama de paixão, mas você só queria 15 minutos...", falou ao estourar seu balão.