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Fátima Bernardes comenta fantasia de Mulher-Gato que usou em bloco de rua

'Bota sua Mulher-Gato para fora', disse a apresentadora que curtiu o pré-carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 17:12

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 17:12

Fátima Bernardes curte o pré-carnaval de Mulher Gato, com o namorado Túlio Gadelha Crédito: Instagram/Fátima Bernardes
No último fim de semana, as fotos da apresentadora Fátima Bernardes e seu namorado Túlio Gadêlha chamaram a atenção dos fãs nas redes sociais. O casal estava em Olinda (PE) curtindo blocos de rua de pré-Carnaval e uma das fantasias escolhidas por eles foram de Mulher-Gato e Batman.
A escolha de fantasia de Fátima foi considerada ousada e divertida por muitos internautas. No "Encontro" desta segunda-feira, 29, o apresentador Lair Rennó comentou o assunto com Fátima, que questionou aos convidados e a plateia por que a fantasia havia "dado o que falar".
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"Fátima, todo mundo tem uma imagem séria, profissional de você, e no carnaval você pode ser tudo o que você é, mais livre, mais feliz. O que eu acho que chamou a atenção é que ninguém conhecia esse lado seu. Mas, no carnaval, nós podemos fazer essa invenção e ser quem você é", opinou uma das convidadas.
"Eu nunca tinha saído em bloquinho, é bom demais. É tudo de bom! Só que tem ladeira pra caramba", disse Fátima. A apresentadora disse que recebeu muitos elogios e se sentiu feliz por mostrar que qualquer mulher pode se fantasiar do que quiser, independentemente da idade.
"Eu pude fazer essa prévia, porque no carnaval mesmo vou estar trabalhando, narrando os desfiles. Nos comentários, recebi muitos elogios, mas é claro que sempre tem críticas, gente achando que eu não precisava me fantasiar. Mas o legal foi ver algumas mulheres comentando: 'Não tenho coragem, mas me sinto representada'. Agora pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora, sua Mulher Maravilha. Foi uma coisa bem bacana", disse Fátima.

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