Fátima Bernardes comenta fantasia de Mulher-Gato que usou em bloco de rua

Fátima Bernardes curte o pré-carnaval de Mulher Gato, com o namorado Túlio Gadelha Crédito: Instagram/Fátima Bernardes

No último fim de semana, as fotos da apresentadora Fátima Bernardes e seu namorado Túlio Gadêlha chamaram a atenção dos fãs nas redes sociais. O casal estava em Olinda (PE) curtindo blocos de rua de pré-Carnaval e uma das fantasias escolhidas por eles foram de Mulher-Gato e Batman.

A escolha de fantasia de Fátima foi considerada ousada e divertida por muitos internautas. No "Encontro" desta segunda-feira, 29, o apresentador Lair Rennó comentou o assunto com Fátima, que questionou aos convidados e a plateia por que a fantasia havia "dado o que falar".

"Fátima, todo mundo tem uma imagem séria, profissional de você, e no carnaval você pode ser tudo o que você é, mais livre, mais feliz. O que eu acho que chamou a atenção é que ninguém conhecia esse lado seu. Mas, no carnaval, nós podemos fazer essa invenção e ser quem você é", opinou uma das convidadas.

"Eu nunca tinha saído em bloquinho, é bom demais. É tudo de bom! Só que tem ladeira pra caramba", disse Fátima. A apresentadora disse que recebeu muitos elogios e se sentiu feliz por mostrar que qualquer mulher pode se fantasiar do que quiser, independentemente da idade.