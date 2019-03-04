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Sucesso nas redes

Fátima Bernardes aposta no dourado e ganha leque com foto do namorado

Ao publicar uma foto do look na sua conta no Instagram, a apresentadora recebeu incentivos de fãs e elogios até de famosos

Publicado em 

04 mar 2019 às 10:44

Publicado em 04 de Março de 2019 às 10:44

Queridinha das redes sociais, a apresentadora da Globo Fátima Bernardes, 56, escolheu um vestido decotado e todo em dourado para apresentar o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, entre a noite deste domingo (3) e madrugada de segunda-feira (4), na Sapucaí.
Ao publicar uma foto do look na sua conta no Instagram, a apresentadora recebeu incentivos de fãs e elogios até de famosos, como o da jornalista Maria Palma, "Maravilhosa", e do ator Marcos Veras, "Gata".
Fátima Bernardes, que tem cabelos na altura dos ombros, também apostou em um longo e volumoso aplique preso em um penteado estilo rabo de cavalo.
Antes de a transmissão começar, Fátima Bernardes ainda mostrou dois presentes que ganhou do carnavalesco Milton Cunha: um leque com uma foto sua e outro com uma imagem dela e do namorado, Túlio Gadêlha.
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha assumiram o namoro no final de 2017. Ele, que foi eleito deputado Federal pelo PDT de Pernambuco no ano passado, mora em Brasília, enquanto a apresentadora vive no Rio de Janeiro com os filhos Laura, Beatriz e Vinícius, fruto de seu relacionamento com o jornalista William Bonner.

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