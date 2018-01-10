Fãs recuperam 1ª troca de mensagens entre Neymar e Bruna Marquezine

Bruna e Neymar reataram o namoro no Réveillon, em Noronha Crédito: Divulgação

O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine segue entre idas e vindas desde 2012, quando começaram a namorar. Desde então, o casal, que recebeu o apelido de "Brumar", vem tendo a atenção e adoração constante dos fãs da atriz e do jogador de futebol.

Após terminarem o relacionamento em junho de 2017, os dois reataram e passaram a virada de ano juntos no arquipélago de Fernando de Noronha. Uma pesquisa apontou, inclusive, que o relacionamento dos dois pode ter efeito na média de gols que o jogador do PSG tem pela seleção brasileira.