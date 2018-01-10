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Fãs recuperam 1ª troca de mensagens entre Neymar e Bruna Marquezine

O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine segue entre idas e vindas desde 2012
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:17

Bruna e Neymar reataram o namoro no Réveillon, em Noronha Crédito: Divulgação
O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine segue entre idas e vindas desde 2012, quando começaram a namorar. Desde então, o casal, que recebeu o apelido de "Brumar", vem tendo a atenção e adoração constante dos fãs da atriz e do jogador de futebol.
Após terminarem o relacionamento em junho de 2017, os dois reataram e passaram a virada de ano juntos no arquipélago de Fernando de Noronha. Uma pesquisa apontou, inclusive, que o relacionamento dos dois pode ter efeito na média de gols que o jogador do PSG tem pela seleção brasileira.
Agora, internautas recuperaram o que pode ter sido a primeira interação entre os dois, lá em 2011. Em um tuíte já deletado, Bruna Marquezine teria mandado um "Oi! Sou sua fã haha. Beijoo" e o jogador retribuiu com um "Obrigado rs rs beijoooo !!". "Onde tudo começou", comentou uma fã no tuíte do jogador, que ainda está disponível na página de Neymar.

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