Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga

Fãs discutem em foto de Ana Maria: 'Feio é falar da vida das pessoas'

'Hater' criticou aparência da apresentadora na piscina e fãs rebateram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 13:38

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 13:38

Aos 68 anos, a apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga pode sim postar uma foto sorrindo na piscina. Ela publicou um registro sorrindo na tarde deste sábado (13) se refrescando em um dia quente de verão, mas "haters" criticaram a aparência da loira: "Que feia! Essa mulher já foi linda. Tanta plástica", disparou uma internauta. Veja o post:
Sem perdoar, os fãs tomaram as dores da apresentadora e soltaram: "Você é muito invejosa! Por que vem na fotos dos outros criticar? Você gostaria que fizessem isso com você? Se liga!". Outro internauta rebateu: "Feio é falar da vida das pessoas, que têm liberdade de fazerem o que querem da vida. Deus não te deu uma vida pra você cuidar dela e não falar dos outros? Vou te dar 7 gatos pra você se ocupar."
> Leia mais notícias de Entretenimento
Outros fãs ainda aproveitaram o clique de Ana Maria sorrindo para elogiar a apresentadora: "Muito linda! Tenho muita vontade de conhecer pessoalmente essa mulher linda expirada maravilhosa vitoriosa. Adoro você, minha linda."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados