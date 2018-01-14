Fãs discutem em foto de Ana Maria: 'Feio é falar da vida das pessoas'

Aos 68 anos, a apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga pode sim postar uma foto sorrindo na piscina. Ela publicou um registro sorrindo na tarde deste sábado (13) se refrescando em um dia quente de verão, mas "haters" criticaram a aparência da loira: "Que feia! Essa mulher já foi linda. Tanta plástica", disparou uma internauta. Veja o post:

Sem perdoar, os fãs tomaram as dores da apresentadora e soltaram: "Você é muito invejosa! Por que vem na fotos dos outros criticar? Você gostaria que fizessem isso com você? Se liga!". Outro internauta rebateu: "Feio é falar da vida das pessoas, que têm liberdade de fazerem o que querem da vida. Deus não te deu uma vida pra você cuidar dela e não falar dos outros? Vou te dar 7 gatos pra você se ocupar."