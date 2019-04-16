Fãs de Chris Cornell querem que buraco negro leve o nome do cantor

Frente à novidade, os fãs da banda Soundgarden estão pedindo, através de uma petição, que a descoberta seja batizada em homenagem ao vocalista Chris Cornell , que morreu em 2017.

"Por essa razão, e o impacto que Chris Cornell teve na vida de muitos e na música, peço à NASA, ao Event Horizon Telescope Collaboration e a todos os astrônomos e cientistas envolvidos nessa descoberta, para nomear o buraco negro em homenagem à Chris Cornell. Isso seria uma forma surreal e incrível de honrar sua vida e contribuição", diz a descrição da petição, que já recebeu mais de 45 mil assinaturas -a meta é de 50 mil.