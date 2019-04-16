Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PETIÇÃO

Fãs de Chris Cornell querem que buraco negro leve o nome do cantor

'Black Hole Sun' é uma das músicas mais famosas do vocalista do Soundgarden

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:35

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:35
16/04/2019 - Fãs pedem que negro seja batizado em homenagem à Chris Cornell Crédito: Reprodução/change.org
Na semana passada, a primeira foto registrada de um buraco negro abalou o campo da ciência e circulou por todo o mundo.
Frente à novidade, os fãs da banda Soundgarden estão pedindo, através de uma petição, que a descoberta seja batizada em homenagem ao vocalista Chris Cornell, que morreu em 2017.
O pedido decorre do fato de que uma das músicas mais populares da banda se chama "Black Hole Sun", escrita por Cornell.
"Por essa razão, e o impacto que Chris Cornell teve na vida de muitos e na música, peço à NASA, ao Event Horizon Telescope Collaboration e a todos os astrônomos e cientistas envolvidos nessa descoberta, para nomear o buraco negro em homenagem à Chris Cornell. Isso seria uma forma surreal e incrível de honrar sua vida e contribuição", diz a descrição da petição, que já recebeu mais de 45 mil assinaturas -a meta é de 50 mil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados