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Fãs de Anitta se dizem decepcionados com novo clipe lançado ao vivo

Uma das primeiras falhas do clipe é que a música, em espanhol, teve problemas nítidos de sincronização na dublagem

Publicado em 27 de Março de 2018 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 16:51
Anitta Crédito: YouTube/Reprodução
Anitta comemorou o aniversário de 25 anos, nesta segunda-feira, 26, em grande estilo: além da festa, lançou o clipe de "Indecente", transmitido ao vivo no YouTube da casa dela. Alguns fãs, porém, manifestaram decepção nas redes sociais, principalmente com a produção inferior se comparado com trabalhos mais recentes, com de "Vai, Malandra".
No vídeo, a cantora aparece com um macacão vermelho brilhante e percorre os cômodos da casa em plano-sequência, ou seja, sem nenhum tipo de corte nas cenas.
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Ela dança e canta ao lado de nomes como Jojo Todynho, Nego do Borel, Gabriel, o Pensador e Pabllo Vittar. Thiago Magalhães também faz uma participação breve no final, quando os dois dão um selinho. Assista: 

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