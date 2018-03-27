Fãs de Anitta se dizem decepcionados com novo clipe lançado ao vivo

Anitta Crédito: YouTube/Reprodução

Anitta comemorou o aniversário de 25 anos, nesta segunda-feira, 26, em grande estilo: além da festa, lançou o clipe de "Indecente", transmitido ao vivo no YouTube da casa dela. Alguns fãs, porém, manifestaram decepção nas redes sociais, principalmente com a produção inferior se comparado com trabalhos mais recentes, com de "Vai, Malandra".

No vídeo, a cantora aparece com um macacão vermelho brilhante e percorre os cômodos da casa em plano-sequência, ou seja, sem nenhum tipo de corte nas cenas.