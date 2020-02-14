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Romance

Famosos celebram o amor no Valentine's Day. Veja fotos

Para boa parte do mundo, o Dia dos Namorados é festejado em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 20:04
A atriz Nicole Kidman postou foto ao lado do marido, o músico Keith Urban, no Instagram Crédito: Nicole Kidman/ Instagram
O Valentine's Day significa para o resto do mundo o que o Dia dos Namorados representa para o Brasil: a celebração do amor. A data é comemorada anualmente em 14 de fevereiro em diversos países como Canadá, Itália, Reino Unido, Suécia e Japão. E a história por trás da comemoração é justamente uma luta pelo direito de se casar.
Nas redes sociais, além dos memes e brincadeiras, artistas estão comemorando o Dia de São Valentim com a hashtag #valentinesday. Os brasileiros também participam do movimento, embora a data não seja tão forte no país quanto a nacional, que mobiliza o comércio e forma filas em restaurantes para uma noite romântica.
A atriz Deborah Secco manifestou o amor que sente por Hugo Moura no Instagram. "A gente se sabe. Te sou", escreveu na legenda de uma foto.
Ver essa foto no Instagram

A gente se sabe. Te sou, @hugomourag ? #valentinesday

Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco) em

Depois de finalmente assumir o namoro, o ator Caio Castro compartilhou um Story, no Instagram, da atriz da Grazi Massafera, a quem desejou um feliz Dia dos Namorados. A modelo Gisele Bündchen também se declarou para o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, com uma foto em que está abraçada a ele. Confira alguns posts:

Larissa Manoela

Gisele Bündchen

Angélica e Luciano Huck

David Beckham 

Hugh Jackman

Ver essa foto no Instagram

?? #happyvalentinesday

Uma publicação compartilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman) em

Cara Delavigne

Fátima Bernardes

Michelle Obama

Ver essa foto no Instagram

Happy Valentines Day, my loves. You make even the coldest days feel warm. ?

Uma publicação compartilhada por Michelle Obama (@michelleobama) em

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