Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FOFURA

Família real britânica divulga retrato de príncipe George em seu aniversário

O herdeiro ao trono britânico completou cinco anos no domingo, 22
Redação de A Gazeta

23 jul 2018 às 18:24

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:24

O palácio de Kensington divulgou novo retrato oficial do príncipe George, terceira pessoa na linha de sucessão ao trono britânico, como comemoração pelo seu aniversário de cinco anos, completados no domingo, 22. A foto foi tirada pelo fotógrafo inglês Matt Porteus, um dos favoritos do príncipe William e Kate Middleton.
"O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de divulgar essa nova fotografia do príncipe George como comemoração do seu quinto aniversário - obrigado a todos pelas adoráveis mensagens", constou no Twitter da residência oficial da família.
"Foi um privilégio tirar essa foto do príncipe George e fiquei encantado que o duque e a duquesa escolheram divulgá-la. Eu desejo à sua alteza real um feliz aniversário de cinco anos", escreveu Porteus no Instagram. Em 2016, o fotógrafo já havia feito o ensaio do aniversário de três anos do príncipe.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados