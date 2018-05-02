Família de Pabllo Vittar homenageia artista em estreia de programa

A cantora Pabllo Vittar estreou como apresentadora no canal pago Multishow na terça-feira, dia 1º, no programa "Prazer, Pabllo Vittar". A atração terá entrevistas com personalidades e quadros contando a história de vida da cantora, além de debater questões relacionadas ao público LGBT.

No primeiro episódio, a família da cantora deu depoimento de como sempre aceitaram Pabllo, mas que passaram por dificuldades em lugares como escola, onde ela já sofreu agressões. "Pabllo já foi agredido algumas vezes, na escola e Pollyana (irmã mais velha) era quem defendia ele", disse sua irmã gêmea, Phamella. "A gente sentia aquilo na pele, não era fácil lidar com aquilo: ir pra escola durante anos e todos os dias ter que lidar com alguma situação diferente", continuou.