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Família de Pabllo Vittar homenageia artista em estreia de programa

No primeiro episódio, a família da cantora deu depoimento de como sempre aceitaram Pabllo, mas que passaram por dificuldades em lugares como escola, onde ela já sofreu agressões

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 17:31
"Prazer, Pabllo Vittar" é o nome do programa de Pabllo Vittar no Multishow Crédito: Guto Costa/Multishow
A cantora Pabllo Vittar estreou como apresentadora no canal pago Multishow na terça-feira, dia 1º, no programa "Prazer, Pabllo Vittar". A atração terá entrevistas com personalidades e quadros contando a história de vida da cantora, além de debater questões relacionadas ao público LGBT.
No primeiro episódio, a família da cantora deu depoimento de como sempre aceitaram Pabllo, mas que passaram por dificuldades em lugares como escola, onde ela já sofreu agressões. "Pabllo já foi agredido algumas vezes, na escola e Pollyana (irmã mais velha) era quem defendia ele", disse sua irmã gêmea, Phamella. "A gente sentia aquilo na pele, não era fácil lidar com aquilo: ir pra escola durante anos e todos os dias ter que lidar com alguma situação diferente", continuou.
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"Muitas pessoas hoje aceitam seus filhos pelo o que Pabllo faz, fala e deu a cara à tapa e eu como mãe sou orgulhosa, muito mesmo", contou, emocionada, a mãe, Verônica.

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