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REPERCUSSÃO

Família de Hariany publica nota oficial após expulsão no 'BBB 19'

Comunicado divulgado por familiares da participante indica que 'toda discussão tem várias interpretações possíveis', mas ressalta seu 'total apoio à decisão da emissora'

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 21:56

Publicado em 

11 abr 2019 às 21:56
Hariany, do 'BBB 19' Crédito: Victor Pollak / Globo / Divulgação
A família de Hariany, participante do BBB 19 que foi expulsa na véspera da final do programa, nesta quinta-feira, 11, publicou uma nota oficial no Instagram verificado de Hariany concordando com a atitude tomada pela Globo e a produção do Big Brother Brasil.
"Todos sabemos que o BBB é um jogo e, como todos os jogos, as regras são feitas para serem cumpridas e respeitadas. Por esse motivo, nosso total apoio à decisão da emissora em relação às providências tomadas", informa o comunicado.
Sobre o momento da agressão, a nota diz que "houve uma discussão entre Hari e Paula, o que resultou em um empurrão". "Para nós, nada muda em relação ao caráter, postura e comportamento da nossa menina", ressaltam seus familiares.
"À família da Paula [participante agredida], toda a nossa empatia nesse momento. Toda discussão tem várias facetas e interpretações possíveis, mas, de antemão, nossas sinceras desculpas pelo ocorrido. Nos alenta saber que Hariany e Paula já se abraçaram e se entenderam".

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