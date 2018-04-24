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Família de Avicii agradece apoio aos fãs após morte do DJ

Comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (23)

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 21:30
DJ Avicii morreu aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii
A família do DJ e produtor Avicii divulgou um comunicado nesta segunda-feira (23) agradecendo os fãs pelo apoio e carinho após a morte do músico. O sueco foi encontrado morto num resort aos 28 anos, em Mascate, Omã, na última sexta-feira (20). Detalhes sobre sua morte não foram revelados.
Gostaríamos de agradecer o apoio e as mensagens de carinho sobre nosso filho e irmão. Somos muito gratos por todos que amavam a música de Tim e que têm memórias preciosas de suas canções. Obrigado pelas iniciativas tomadas para honrar Tim, com encontros públicos, sinos de igreja tocando sua música, tributos no Coachella e momentos de silêncio ao redor do mundo. Agradecemos pela privacidade durante este momento difícil. Esperamos que continue assim. Com amor, a família de Tim Bergling.
Em 2016, o DJ havia se aposentado das turnês internacionais, como resultado do desgaste e dos efeitos colaterais causados pela excessiva carga de trabalho. Três anos antes, ele teve uma pancreatite aguda causada pelo alcoolismo e teve de operar a vesícula em 2014.
Maior hit da carreira de Avicii, "Wake me up" chegou a figurar no top 10 da Billboard, e alcançou a quarta posição em 2013. A revista "DJ magazine" o apontou como o terceiro melhor do mundo em 2012 e 2013, num ranking de 100. Chegou a ser indicado duas vezes ao Grammy  um por seu trabalho em "Sunshine", de David Guetta, outra por sua "Levels".

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