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Crítica

'Falava que quem ia pra TV vendia a alma', relembra Marcos Mion

Apresentador falou do início da carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 12:56

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 12:56

O apresentador Marcos Mion relembrou o início de sua carreira na televisão em entrevista ao The Noite da última quarta-feira, 12 - e contou que se manter nesta área era exatamente o oposto do que queria.
Marcos Mion Crédito: Reprodução/Instagram @blogdofabricio
"Passei minha adolescência inteira em teatro, nunca quis trabalhar na televisão. Falava que quem ia pra TV vendia a alma e não fazia arte de verdade. Eu tinha esse discurso", contou.
Em seguida, relembrou seu trabalho em uma série que fez bastante sucesso com o público no início dos anos 2000: "Meu primeiro ano na TV, trabalhando em Sandy e Júnior, lá na Globo. Acabava a cena que eu fazia o Max, com umas falas tipo: 'Sandy, acredita em você, vai dar tudo certo!', eu não ficava com a galera. Pegava meu livro de [Bertolt] Brecht, ia sentar embaixo de uma árvore e ficava lendo".

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