Fafi comemora aniversário com apresentações de dança e música

Sede da Fafi, no Centro de Vitória Crédito: Leonardo Silveira

A semana é de atrações culturais na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música Fafi. Nesta semana, a instituição brinda 92 anos de construção do prédio em que funciona e 26 anos de atividades. Até o dia 19 de dezembro, serão promovidas apresentações de dança e música por lá.

O público está vindo à Fafi para prestigiar as atrações do nosso aniversário de 26 anos de atividades. Quem ainda não veio poderá contar com opções culturais e apresentações de teatro, dança e música até o fim das comemorações Zila Nascimento, coordenadora da Fafi

Além da Fafi, durante a programação, outros espaços também serão ocupados pelas manifestações artísticas, como o Auditório da Prefeitura de Vitória (PMV), que já sediou, desta agenda, apresentação da Orquestra da Fafi com a apresentação de Música de Viola.

PROGRAMAÇÃO

5 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

19h30  Encerramento do curso básico em Dança com participação da Equipe de Teatro e Música  Espetáculo (A) Mar Sem Fim, no Sesc Glória

6 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

19h  Apresentação da Orquestra da Fafi e encerramento das Oficinas de Violino Avançado e Violoncelo, no Laboratório de Artes Cênicas

10 E 11 DE DEZEMBRO (SEGUNDA E TERÇA-FEIRA)

20h  Apresentação da turma do curso técnico em Teatro. Exercício cênico com fragmentos de textos do ator e escritor Plínio Marcos, na Fafi

14 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

9h e 14h  Encerramento das oficinas de Dança, na Fafi

15h e 19h  Encerramento das oficinas de Iniciação Teatral/Teatro Avançado, na Fafi

18 DE DEZEMBRO (TERÇA-FEIRA)

9h, 15h, 16h30 e 20h  Encerramento das oficinas de Jogos Dramáticos e Iniciação Teatral, na Fafi

19 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)