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Solidariedade

Fafá de Belém pede ajuda a vítimas do incêndio em São Paulo

'O brasileiro é solidário', disse ela, em vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:18

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:18

Fafá de Belém pediu a seus seguidores do Twitter que ajudem as vítimas do incêndio que provocou o desabamento de um prédio em São Paulo. Em seu próprio perfil, a cantora publicou um vídeo em que destaca o quão importante é haver uma mobilização dos moradores da capital paulista diante da tragédia. 
"Vamos nos mobilizar para ajudar essas vítimas da tragédia que embarcou esse 1º de maio numa forma tão violenta. Conto com todos vocês. O brasileiro é solidário", apontou a artista.
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"Há muitas crianças, pessoas que precisaram fugir no meio do desabamento, do fogo, de qualquer jeito", lamentou Fafá. Assista: 

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