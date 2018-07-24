Fafá de Belém diz que é fã de Marília Mendonça

Marília Mendonça comemorou a chegada de seus 23 anos no "Domingão do Faustão", da TV Globo, no último domingo (22). Na ocasião, a loira foi convidada para participar do programa quando foi surpreendida pelo quadro Arquivo Confidencial. Em um post no Instagram, a cantora Fafá de Belém disse ser fã da sertaneja: Sou fã. A afirmação aconteceu em uma foto publicada no perfil de Hugo Gloss.
No post, Marília aparece sorrindo e emocionada durante um momento do programa. Aliás, depois de eliminar mais de 20 quilos, ela também parece estar bem mais animada. Você não vai falar que eu emagreci, não?, questionou ela, em tom de brincadeira, Faustão. A artista fez uma reeducação alimentar para conseguir se livrar dos quilinhos extras, mas garante que a experiência a fez tomar novos hábitos.
MARÍLIA MENDONÇA COMPROU CALCINHAS NA 25 DE MARÇO
Já no Arquivo Confidencial, Marília foi surpreendida pelo depoimento de Maiara e Maraisa. Maiara até relembrou um dia em que foi com a loira comprar calcinhas na 25 de março, em São Paulo. A dupla de Maraisa ainda destacou, durante sua aparição no vídeo, que as duas adquiriram calcinhas cor de pele e outras mais ousadas, com combinações até de oncinha e rosa.