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Fafá de Belém diz que é fã de Marília Mendonça

Cantora elogiou a sertaneja em um post no Instagram

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:46
Fafá de Belém diz que é fã de Marília Mendonça Crédito: Montagem Gazeta Online
Marília Mendonça comemorou a chegada de seus 23 anos no "Domingão do Faustão", da TV Globo, no último domingo (22). Na ocasião, a loira foi convidada para participar do programa quando foi surpreendida pelo quadro Arquivo Confidencial. Em um post no Instagram, a cantora Fafá de Belém disse ser fã da sertaneja: Sou fã. A afirmação aconteceu em uma foto publicada no perfil de Hugo Gloss.
> Marília Mendonça provoca Faustão sobre perda de peso
No post, Marília aparece sorrindo e emocionada durante um momento do programa. Aliás, depois de eliminar mais de 20 quilos, ela também parece estar bem mais animada. Você não vai falar que eu emagreci, não?, questionou ela, em tom de brincadeira, Faustão. A artista fez uma reeducação alimentar para conseguir se livrar dos quilinhos extras, mas garante que a experiência a fez tomar novos hábitos.
MARÍLIA MENDONÇA COMPROU CALCINHAS NA 25 DE MARÇO
Já no Arquivo Confidencial, Marília foi surpreendida pelo depoimento de Maiara e Maraisa. Maiara até relembrou um dia em que foi com a loira comprar calcinhas na 25 de março, em São Paulo. A dupla de Maraisa ainda destacou, durante sua aparição no vídeo, que as duas adquiriram calcinhas cor de pele e outras mais ousadas, com combinações até de oncinha e rosa.

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