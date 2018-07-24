Fafá de Belém diz que é fã de Marília Mendonça

No post, Marília aparece sorrindo e emocionada durante um momento do programa. Aliás, depois de eliminar mais de 20 quilos, ela também parece estar bem mais animada. Você não vai falar que eu emagreci, não?, questionou ela, em tom de brincadeira,. A artista fez uma reeducação alimentar para conseguir se livrar dos quilinhos extras, mas garante que a experiência a fez tomar novos hábitos.