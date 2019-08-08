Fafá de Belém celebra aniversário de 63 anos em cruzeiro pela Europa

A cantora Fafá de Belém está na Europa à bordo de um cruzeiro e na companhia de sua filha Mariana Belém. A artista celebra seu aniversário de 63 anos nesta sexta (9) e resolveu fazer seu primeiro cruzeiro de luxo.
Mãe e filha viajam pelo Rio Danúbio. Elas embarcaram em Budapeste e vão desembarcar em Vilshofen, na Alemanha. Ao todo serão oito dias de navegação pela Europa. Já foram quatro.
O navio possui 98 cabines e opções de lazer e refeições. São quatro restaurantes na embarcação. Ela também tem aproveitado a piscina, a sala de massagem, a banheira de hidromassagem e o bar.
"Tem sido uma experiência muito, muito agradável este cruzeiro fluvial com a Maricota. Tirando a maravilha que é estar em uma embarcação e por isso ser brindada com uma paisagem nova a cada hora do dia. Estou amando", conta Fafá.
Elas já passaram por locais como Weißenkirchen in der Wachau, um distrito que fica no coração da Áustria, uma pequena aldeia vitivinícola nas margens do Danúbio. Trata-se de um dos principais destinos turísticos desse país, reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial. Budapeste e Viena também já fizeram parte do roteiro.