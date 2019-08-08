Fafá de Belém celebra aniversário de 63 anos em cruzeiro pela Europa

Capa do álbum Humana, de Fafá de Belém. A cantora vai completar 63 anos na próxima sexta-feira (9) Crédito: Divulgação

cantora Fafá de Belém está na Europa à bordo de um cruzeiro e na companhia de sua filha Mariana Belém. A artista celebra seu aniversário de 63 anos nesta sexta (9) e resolveu fazer seu primeiro cruzeiro de luxo.

Mãe e filha viajam pelo Rio Danúbio. Elas embarcaram em Budapeste e vão desembarcar em Vilshofen, na Alemanha. Ao todo serão oito dias de navegação pela Europa. Já foram quatro.

O navio possui 98 cabines e opções de lazer e refeições. São quatro restaurantes na embarcação. Ela também tem aproveitado a piscina, a sala de massagem, a banheira de hidromassagem e o bar.

"Tem sido uma experiência muito, muito agradável este cruzeiro fluvial com a Maricota. Tirando a maravilha que é estar em uma embarcação e por isso ser brindada com uma paisagem nova a cada hora do dia. Estou amando", conta Fafá.