Fábio Porchat vai deixar a Record após dois anos de contrato

O humorista e apresentador Fábio Porchat Crédito: Instagram / @fabioporchat

Fábio Porchat deve deixar a Record TV em dezembro após quase dois anos na emissora. A informação foi dada pelo colunista Flávio Ricco, que não soube informar a motivação do rompimento.

Tido como a grande aposta do canal, o rapaz tinha contrato com a emissora até dezembro de 2019, mas podia pedir 3 meses antes do fim de cada temporada o fim do vínculo, e foi o que ele fez.

"Não sei qual será o meu destino a partir de janeiro de 2019", disse Porchat ao colunista, sem dar detalhes do motivo de sua saída. O humorista disse apenas que não foi por pressão por audiência e nem na interferência da emissora em sua lista de convidados.

Segundo a coluna Zapping, da "Folha de S. Paulo", o que pesou na decisão de Porchat o desconforto por saber que Edir Macedo declarou apoio a Jair Bolsonaro (PSL) no final de semana. O humorista chegou a gravar vídeo no Instagram questionando a razão de se votar nele.