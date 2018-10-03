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TELEVISÃO

Fábio Porchat vai deixar a Record após dois anos de contrato

'Não sei qual será o meu destino a partir de janeiro de 2019', disse Porchat a Flávio Ricco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 22:47

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 22:47

O humorista e apresentador Fábio Porchat Crédito: Instagram / @fabioporchat
Fábio Porchat deve deixar a Record TV em dezembro após quase dois anos na emissora. A informação foi dada pelo colunista Flávio Ricco, que não soube informar a motivação do rompimento.
Tido como a grande aposta do canal, o rapaz tinha contrato com a emissora até dezembro de 2019, mas podia pedir 3 meses antes do fim de cada temporada o fim do vínculo, e foi o que ele fez.
"Não sei qual será o meu destino a partir de janeiro de 2019", disse Porchat ao colunista, sem dar detalhes do motivo de sua saída. O humorista disse apenas que não foi por pressão por audiência e nem na interferência da emissora em sua lista de convidados.
Segundo a coluna Zapping, da "Folha de S. Paulo", o que pesou na decisão de Porchat o desconforto por saber que Edir Macedo declarou apoio a Jair Bolsonaro (PSL) no final de semana. O humorista chegou a gravar vídeo no Instagram questionando a razão de se votar nele.
Visualizar esta foto no Instagram.

O desafio de verdade é o #EleSim porque o #EleNão é moleza de fazer.

Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat) em

De acordo com a publicação, o humorista vai se dedicar a projetos no cinema e na TV a cabo. Porém, o anúncio da saída da Record TV já despertou o interesse de outras emissoras, como a Band, que o veem como sucesso comercial.

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