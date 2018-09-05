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Fábio Porchat diz que Gretchen já soltou 'pum' em seu programa

'Só falei porque ela é minha amiga', brincou apresentador no 'Programa do Porchat'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 11:11

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 11:11

. Crédito: Reprodução/Record TV
O apresentador Fábio Porchat disse em seu programa, na terça-feira, 4, que a cantora Gretchen soltou um 'pum' enquanto era entrevistada por ele.
O assunto veio à tona durante uma conversa com Gilberto Barros, que questionou o entrevistador: "Ao vivo, se você segurar firme, mesmo, você não fala, mas que solta um punzinho, solta... Já soltaram pum aqui? Quem soltou?"
"Ah não, pô, eu jamais falaria uma coisa dessas... Pelo amor de Deus...", respondeu Porchat, que, em seguida, revelou: "Gretchen."
Diante dos risos, o Porchat complementou: "Mentira, tô brincando. Só falei porque ela é minha amiga. Gretchen, um beijo pra você - e para de tomar Lacto Purga [remédio utilizado para prisão de ventre]".
Gretchen já participou do Programa do Porchat em duas ocasiões: uma ao lado de seu marido, Carlos Marques, em 2016. A outra, mais recentemente, em agosto de 2018.
Na ocasião, a cantora listou algumas atrizes que gostaria que a interpretassem em um filme sobre sua vida: Juliana Paes, Giovanna Antonelli, Wanessa Giácomo, Lucy Alves e Cleo.

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