Fábio Porchat diz que Gretchen já soltou 'pum' em seu programa

. Crédito: Reprodução/Record TV

Fábio Porchat disse em seu programa, na terça-feira, 4, que a cantora Gretchen soltou um 'pum' enquanto era entrevistada por ele. O apresentadordisse em seu programa, na terça-feira, 4, que a cantorasoltou um 'pum' enquanto era entrevistada por ele.

O assunto veio à tona durante uma conversa com Gilberto Barros, que questionou o entrevistador: "Ao vivo, se você segurar firme, mesmo, você não fala, mas que solta um punzinho, solta... Já soltaram pum aqui? Quem soltou?"

"Ah não, pô, eu jamais falaria uma coisa dessas... Pelo amor de Deus...", respondeu Porchat, que, em seguida, revelou: "Gretchen."

Diante dos risos, o Porchat complementou: "Mentira, tô brincando. Só falei porque ela é minha amiga. Gretchen, um beijo pra você - e para de tomar Lacto Purga [remédio utilizado para prisão de ventre]".

Gretchen já participou do Programa do Porchat em duas ocasiões: uma ao lado de seu marido, Carlos Marques, em 2016. A outra, mais recentemente, em agosto de 2018.