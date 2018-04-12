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POLÊMICA

Fábio Porchat cita falta de paquitas negras em entrevista com Xuxa

Apresentadora ficou meio sem jeito com a colocação

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 18:34
Xuxa foi entrevistada no "Programa do Porchat" Crédito: Reprodução/Record
Fábio Porchat confrontou Xuxa Meneghel com uma questão que sempre deixou muita gente com a pulga atrás da orelha: não ter paquitas negras em seus antigos programas. O fato aconteceu, na última quarta-feira, quando o humorista entrevistou a apresentadora, logo após a final do "Dancing Brasil".
 
Ao comentar sobre os desafios dos participantes do show de talentos, Fábio citou que na final da atração havia uma ex-paquita (Barbara Borges) e uma ex-angelicat (Geovanna Tominaga). Em seguida, ele observou que outra participante  Raíssa Santana  não teria tido oportunidade de ser assistente de palco da apresentadora em épocas anteriores.
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Em mais de 20 anos de programas com paquitas, não houve nenhuma representante negra na equipe. A finalista do "Dancing Brasil" foi a segunda Miss Brasil negra em 60 anos de concurso.
"A Raíssa naquela época não permitiam né? Não deixavam nada acontecer deste tipo. Ainda bem que agora já está acontecendo. Graças a Deus as coisas mudaram!" opinou Porchat, deixando Xuxa sem palavras.
Após a colocação de Porchat, Raíssa Santana concordou com o apresentador: "Pois é!". Pouco tempo depois, a apresentadora rebateu: "Isso que você falou é feio". E Porchat respondeu: "Não é feio. É verdade. Marlene (Mattos) deixava? Ter uma paquita....?" Em seguida, Porchat continuou a conversa perguntando a Barbara Borges como era trabalhar ao lado de Xuxa.

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