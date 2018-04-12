Fábio Porchat cita falta de paquitas negras em entrevista com Xuxa

Fábio Porchat confrontou Xuxa Meneghel com uma questão que sempre deixou muita gente com a pulga atrás da orelha: não ter paquitas negras em seus antigos programas. O fato aconteceu, na última quarta-feira, quando o humorista entrevistou a apresentadora, logo após a final do "Dancing Brasil".
Ao comentar sobre os desafios dos participantes do show de talentos, Fábio citou que na final da atração havia uma ex-paquita (Barbara Borges) e uma ex-angelicat (Geovanna Tominaga). Em seguida, ele observou que outra participante Raíssa Santana não teria tido oportunidade de ser assistente de palco da apresentadora em épocas anteriores.
Em mais de 20 anos de programas com paquitas, não houve nenhuma representante negra na equipe. A finalista do "Dancing Brasil" foi a segunda Miss Brasil negra em 60 anos de concurso.
"A Raíssa naquela época não permitiam né? Não deixavam nada acontecer deste tipo. Ainda bem que agora já está acontecendo. Graças a Deus as coisas mudaram!" opinou Porchat, deixando Xuxa sem palavras.
Após a colocação de Porchat, Raíssa Santana concordou com o apresentador: "Pois é!". Pouco tempo depois, a apresentadora rebateu: "Isso que você falou é feio". E Porchat respondeu: "Não é feio. É verdade. Marlene (Mattos) deixava? Ter uma paquita....?" Em seguida, Porchat continuou a conversa perguntando a Barbara Borges como era trabalhar ao lado de Xuxa.