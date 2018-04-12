Fábio Porchat cita falta de paquitas negras em entrevista com Xuxa

Xuxa foi entrevistada no "Programa do Porchat" Crédito: Reprodução/Record

Fábio Porchat confrontou Xuxa Meneghel com uma questão que sempre deixou muita gente com a pulga atrás da orelha: não ter paquitas negras em seus antigos programas. O fato aconteceu, na última quarta-feira, quando o humorista entrevistou a apresentadora, logo após a final do "Dancing Brasil".





Ao comentar sobre os desafios dos participantes do show de talentos, Fábio citou que na final da atração havia uma ex-paquita (Barbara Borges) e uma ex-angelicat (Geovanna Tominaga). Em seguida, ele observou que outra participante  Raíssa Santana  não teria tido oportunidade de ser assistente de palco da apresentadora em épocas anteriores.

Em mais de 20 anos de programas com paquitas, não houve nenhuma representante negra na equipe. A finalista do "Dancing Brasil" foi a segunda Miss Brasil negra em 60 anos de concurso.

"A Raíssa naquela época não permitiam né? Não deixavam nada acontecer deste tipo. Ainda bem que agora já está acontecendo. Graças a Deus as coisas mudaram!" opinou Porchat, deixando Xuxa sem palavras.