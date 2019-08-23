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Boataria

Fábio de Melo fala sobre largar vida de padre: "Deixar de ser eu"

Em entrevista à revista Quem, o religioso mais famoso do Brasil falou sobre os boatos em torno da possibilidade de ele largar a batina e reafirmou sua fé

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 06:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 06:31
Crédito: Wilderlan Uchoa
Padre Fábio de Melo é um dos religiosos mais conhecidos do Brasil. E, em entrevista à revista Quem, abriu o jogo sobre largar a vida de padre
"Não penso em largar a batina. Deixar o sacerdócio seria como deixar de ser eu. O que eu disse é que repensava um pouco aquilo em que gira em torno do meu sacerdócio. Estava com uma rotina extremamente exaustiva e não percebia. Nós nos acostumamos com a vida pesada que a gente se impõe, né? E foram 10 anos de trabalho e de cerca de quase 25 shows por mês. Então existe muito deslocamento e isto me trouxe um déficit muito grande. Por isso, tenho pensado, sim, em dar uma pausa neste trabalho com a música sobretudo da estrada, porque me cansa muito, e modificar a maneira que eu lido com a música. Fato este que será muito importante para mim”, disse, à publicação. 
Conhecido na web pelo humor, ele reafirma a imagem que transmite via internet: ""Graças a Deus, não tenho alteração de humor, sou alegre até mesmo quando o perrengue está demais. Sempre escolho a via do humor. A minha equipe é muito boa e engraçada. Temos quase 15 anos de convivência. São muitos anos de estrada e isso fez com que desenvolvêssemos uma boa forma de comunicação que facilita muito a nossa rotina diária. Fica muito mais confortável e muito melhor conviver em um ambiente alegre”. 

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